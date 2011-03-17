Янукович визначився, де хмарочосам не місце

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає суворого дотримання законності у питаннях збереження об’єктів національної культурної спадщини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося на засіданні громадської гуманітарної ради сьогодні у Києві.

Президент підкреслив, що доручив Кабінету міністрів, зокрема міністру культури прискорити процес підготовки та внесення змін до закону про охорону культурної спадщини, що на сьогодні і досі перебуває у стадії погодження. «Тобто, ми прискоримо цей процес», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Глава держави закликав громадськість повідомляти про всі випадки порушення закону у цій сфері, зокрема, що стосується незаконного будівництва.

Президент також вказав на персональну відповідальність керівників органів влади на місцях щодо збереження об’єктів національної культурної спадщини. «Рішення, які приймають ради усіх рівнів, - там, де встигнемо щодо відчуження об’єктів культурної спадщини, ми їх зупинимо», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

«Хмарочосам не місце в історичних центрах, це однозначно: у Києві, Львові, Чернівцях та тих містах, де їхнє спорудження руйнує історичне середовище», - також переконаний Президент.