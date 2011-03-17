Наливайченко запевняє, що в Нашій Україні немає персонального конфлікту

Голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО наголошує, що в партії немає персонального конфлікту.

Про це він сказав кореспонденту УНІАН, коментуючи повідомлення деяких ЗМІ щодо наявності конфлікту між ним та лідером партії Віктором ЮЩЕНКО.

«Погано, що минула історія “Нашої України” вже привчила всіх саме до такого сприйняття подій в партії. Я це спростовую», - наголосив він.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО підкреслив, що за «останні півроку ми почали наводити порядок в партії. Маємо перші результати».

За його словами, партія ожила, є бачення її розвитку, є здорова мета, є розуміння того, які провести організаційні зміни. «Звичайно, це може когось дратувати. Тому і поширюються плітки про надумані чвари. Не виключаю, що вони походять з кабінетів влади і від наших політичних конкурентів», - зауважив голова політради.

«Курс на оновлення партії, оптимізацію її роботи, забезпечення прозорості її рішень і ясності позиції – це вимога часу. Ці процеси – незворотні», - наголошує В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Безперечно, зауважив він, у партії йдуть дискусії. «Вони не стосуються персон. Вони стосуються способу і системи роботи», - сказав він.

Голова політради поінформував, що у п’ятницю відбудеться засідання політради партії. «Вона вирішить, наскільки ми готові проводити з’їзд, щоб втілити зміни, і коли проводити зібрання партійців», - зауважив він.

«Для ефективності нам потрібна єдність. Цього намагаюся досягти. Тому прошу слідкувати за нашими рішеннями та результатами, а не за розмовами навколо «Нашої України», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Як повідомлялося, деякі ЗМІ з посиланням на джерела в «Нашій Україні» писали, що з’їзд партії «Наша Україна», запланований на 19 березня, переноситься нібито через наявність конфлікту між В.НАЛИВАЙЧЕНКОМ та В.ЮЩЕНКОМ щодо проекту змін до Статуту партії, які б посилили вплив у партії голови політради.