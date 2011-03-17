Литвин бачить позитивний результат від одних розмов про «сенсорний палець»

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що наполягатиме на прийнятті Верховною Радою рішення про запровадження системи голосування народних депутатів за допомогою сенсорної клавіші.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав на прес-конференції у Житомирі.

Зокрема, за словами спікера, у нього іншого виходу немає, ніж йти до реалізації конституційного припису, коли кожен депутат має голосувати персонально.

В.ЛИТВИН переконаний, що парламент наступного пленарного тижня повернеться до питання про запровадження сенсорної системи голосування депутатів.

"При цьому зверніть увагу, що сьогодні наповнюваність сесійної зали парламенту значно зросла. Це говорить про те, що суспільна атмосфера, яка створена в тому числі і за допомогою журналістів, дає свої позитивні результати", - додав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 березня, ВР відмовилась ухвалити рішення про запровадження особистого голосування депутатів за допомогою сенсорної клавіші.

Не голосували за це рішення фракція Партії регіонів та група «Реформи заради майбутнього».

Внесеним головою Верховної Ради України Володимир ЛИТВИНИМ проектом постанови передбачалося впровадити у Верховній Раді модернізовану електронну систему підрахунку голосів картками, що передбачає реєстрацію та голосування народного депутата за допомогою сенсорної клавіші.

Як зазначив голова Комітету ВР з питань регламенту Володимир МАКЕЄНКО, комітет в цілому підтримує постанову, але вважає, що відповідна система має бути впровадження тільки після відповідних змін у Регламент Верховної Ради.

Після цього В.ЛИТВИН пообіцяв, що він вже сьогодні зареєструє у ВР зміни до Регламенту з тим, щоб сенсорна система все-таки була введена в дію.