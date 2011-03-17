Чиновники ламають голови, як відзначити рік царювання губернаторів?

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО зауважує, що керівництво регіонів планує на найвищому рівні відсвяткувати річницю свого перебування на посаді.

Як повідомили УНІАН, в прес-служб М.ТОМЕНКА, заступник голови ВР нагадав, що вже відбулося підбиття підсумків року діяльності Президента та року роботи прем’єр-міністра. Тепер же, за його словами, чиновники місцевого рівня готуються на найвищому рівні відзначити річницю перебування на посадах голів обласних адміністрацій.

М.ТОМЕНКО назвав традиційним, що і за часів Російської імперії, і радянської влади, «чим далі від Києва – тим вищу ступінь улесливості до своїх начальників демонструють чиновники». Він повідомив, що, як інформують журналісти, «чиновництво не спить ночами, думаючи як належним чином увіковічити майбутню дату року «царювання» так званих губернаторів».

Натомість, за словами М.ТОМЕНКА, реальний результат свідчить про те, що, як мінімум, дві серйозні справи вдалося зробити керівникам областей за останній рік. Першою такою справою М.ТОМЕНКО назвав переведення всього чиновництва та посадових осіб комунальних підприємств, включно зі школами та лікарнями, до Партії регіонів. Друге, за його словами, це те, що вдалося завершити визначення списку «правильних» і «неправильних» бізнес-структур і підприємців та, відповідно, визначити принципи роботи з ними. «Правильних» - не чіпати і дати можливість максимально освоювати бюджетні кошти. «Неправильних» - тероризувати перевірками, доки вони не визнають генеральну лінію партії», - сказав М.ТОМЕНКО.