Лавринович має сумнів, чи розуміють американці процеси в його групі

Міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА дивують заяви представників міжнародних організацій про вихід з робочої групи при Президентові України з питань удосконалення законодавства про вибори.

Про це він заявив в інтерв`ю УНІАН.

«Я коли прочитав такі повідомлення, щиро здивувався. Всі посилання були на керівника представництва NDI (Національний демократичний інститут, Вашингтон - УНІАН) в Україні, що американські інститути (NDI та IRI) припинять роботу. В мене виник навіть сумнів, чи у пані керівника, яка була присутня на засіданні робочої групи, є розуміння взагалі процесу”, - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Він повідомив, що у середу, 16 березня, мав телефонну розмову з директором IRI (Міжнародний республіканський інститут, Вашингтон), у якої запитав, чи правомірні такі посилання на їх інститут. На це директор інституту зазначив, що ця організація буде продовжувати роботу в Україні.

“Алгоритм роботи, який реалізується робочою групою, є надзвичайно відкритим і враховує різні думки, якщо вони мають аргументацію, яка спрямована на покращення умов для обрання членів українського парламенту”, - наголосив О.ЛАВРИНОВИЧ.

Міністр наголосив, що на засіданні робочої групи Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підтримав велику кількість пропозицій, внесених народними депутатами від опозиції, представниками громадських організацій, наукових установ і пропозицію ОБСЄ.

“Тобто, було показано, що враховується дуже великий спектр пропозицій і думок, які будуть покладені в основу тексту, який буде підготовлений нормопроектувальниками. Те, що підготовка первинного тексту здійснюється нормо проектувальниками, - це аксіомотичний підхід, який в усіх без винятку країнах робиться. А далі, після того, як ця основа зроблена, з цією основою починається вже інший етап роботи, коли експерти і учасники робочої групи оцінюють написаний текст і пропонують його модернізацію”, - наголосив міністр.

Він зазначив, що саме в такому форматі з Україною співпрацювали представники IRI та інших подібних організацій.

“Тому я лишаю на розсуд керівництва NDI (рішення про припинення роботи в Україні -УНІАН). Якщо вони не захочуть брати участь, то тоді я точно знаю позицію IRI. Я думаю, що в даному випадку керівнику представництва NDI треба більш ретельно подивитись на ті пропозиції по технології роботи, які кілька разів озвучувались і для всіх є зрозумілими”. - підкреслив О.ЛАВРИНОВИЧ.

Як повідомлялось у ЗМІ, впливові американські організації, що беруть участь у президентській групі з розробки нового виборчого законодавства, можуть вийти з групи, оскільки вважають, що робота групи - це побудова “потьомкінських сіл”.

Зокрема, представники NDI та IRI розглядають можливість вийти з цієї робочої групи на знак протесту проти непрозорого та одностороннього розгляду концепції виборчого законодавства та проектів законів про вибори. Проте ці організації можуть передумати виходити з робочої групи, якщо побачать реальне бажання української влади при розробці виборчого законодавства враховувати пропозиції всіх учасників цієї робочої групи, а її робота буде прозорою.

Довідка УНІАН. Нещодавно робоча група при Президентові України з питань удосконалення законодавства про вибори завершила роботу над концепцією майбутнього закону про вибори народних депутатів.

Президент В.ЯНУКОВИЧ погодився з низкою пропозицій представників опозиційних політичних сил. Зокрема: зберегти у майбутньому законі існуючі преференції для парламентських партій у формуванні окружних та дільничних виборчих комісій; запровадити постійну систему територіальних виборчих округів та виборчих дільниць, винести питання формування округів та дільниць за часові межі виборчого процесу; передбачити в законі можливість утворення в одному стаціонарному лікувальному закладі чи установі виконання покарань більш ніж однієї спеціальної виборчої дільниці; передбачити фінансування дострокових виборів з Резервного фонду Кабінету міністрів України; визначити, що прихована політична реклама, а також розміщення або поширення матеріалів передвиборної агітації, не позначеної відповідно до вимог закону, забороняється; обмежити журналістів, які є кандидатами на виборах, у проведенні агітації, зокрема, треба заборонити таким журналістам вести власні інформаційні телепрограми під час виборчої кампанії; встановити рівні права для всіх національних спостерігачів тощо.

***Робочу групу з питань удосконалення законодавства про вибори було створено Указом Президента України 2 листопада 2010 року. Глава держави доручив привести законодавство про вибори у відповідність до загальновизнаних міжнародних демократичних стандартів. Очолив робочу групу, згідно з указом, міністр юстиції О.ЛАВРИНОВИЧ.