Українську школу в Макіївці вдалося відстояти

У місті Макіївці Донецької області батьки учнів загальноосвітньої школи № 44 (школа з 2000 року має статус україномовної) домоглися того, щоб їхній навчальний заклад не закривали і не переводили дітей в будівлю інтернату.

Як повідомили кореспондентові УНІАН батьки учнів цієї школи, сьогодні мер Макіївки Олександр МАЛЬЦЕВ запевнив їх, що даний навчальний заклад не будуть закривати, і їхні діти не будуть переведені у віддалену будівлю інтернату.

За словами батьків, сьогодні їх уповноважених - 17 осіб, представників батьківського комітету від кожного класу - прийняв мер разом із начальником міського управління освіти Іриною ЛЯХ. Мер висловив розуміння і пообіцяв, що прийняв остаточне рішення про те, що закривати школу № 44 «недоцільно».

«Я вас дуже добре розумію, і у ваших словах є дуже багато правди, навіть майже вся. Я вважаю недоцільним переводити ваших 400 дітей кудись в іншу будівлю», - зацитували слова мера батьки.

Більше того, О.МАЛЬЦЕВ пообіцяв, що займеться гострими проблемами школи: узаконить відведену територію навчального закладу і побудує за 1-2 роки нову котельню.

«Цього року мер має намір зробити документи на відведення землі для школи і проект на нову котельню. У наступному році він не обіцяє вирішити питання з котельнею, але через рік-два пообіцяв, що побудує нову котельню, і сказав, що на це необхідно десь 1,2 млн грн», - сказали батьки.

Присутні сьогодні на зустрічі з мером батьки також повідомили, що О.МАЛЬЦЕВ у відвертій бесіді поскаржився на те, що з приводу школи № 44 йому «телефонувала велика людина з Києва» і обурювалася ситуацією, що склалася довкола цього навчального закладу.

На запитання батьків про те, наскільки можна вірити його обіцянкам, мер, нібито заявив, що «буде документ, в якому школа № 44 не буде включена у список навчальних закладів, внесених на оптимізацію освітніх установ міста».

Крім того, О.МАЛЬЦЕВ пообіцяв сьогодні батькам, що він особисто приїде до школи №44 вже наступного вівторка, 22 березня, і ознайомиться безпосередньо з тим, чого потребує цей навчальний заклад у даний час.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого батьки учнів Макіївської україномовної школи № 44 звернулися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням не допустити закриття їхньої школи і переведення дітей в будівлю інтернату.

У своїй заяві батьки написали, що вже звернулися з протестом до Макіївського міського голови О.МАЛЬЦЕВА, начальника Макіївського управління освіти Ірини ЛЯХ, голови Донецької облдержадміністрації Анатолія БЛИЗНЮКА, і, разом з тим, просять В.ЯНУКОВИЧА «взяти під особистий контроль і не допустити закриття нашої школи з українською мовою навчання, так як порушуються права наших дітей ».

Батьки пояснили, що школа № 44 має наповнюваність 100%, у ній навчаються 404 школяра, є 17 класів, в кожному з яких навчається в середньому по 23-24 учня. Вони зазначили, що у школі, де навчаються їхні діти «існує тільки одна проблема - котельня, що вимагає капітального ремонту». За словами батьків, під час своєї передвиборної кампанії О.МАЛЬЦЕВ, який балотувався на пост мера міста, пообіцяв побудувати нову газову котельню, з урахуванням того, що поряд проходить газова магістраль, «але після виборів обіцянка допомогти переросла у закриття школи».

Також батьки заявили, що мають свою думку з приводу того, навіщо закривають саме їхню школу. На думку батьків, цех однієї з відомих продуктових компаній розташований поруч зі школою № 44 і, мабуть, ця територія зараз потрібна цій компанії, тим паче, що вже мешканців деяких будинків, прилеглих до території продуктового виробництва, переселили.

Батьки підкреслили, що все це робиться з відома міської влади.

Довідка УНІАН. У Донецькій області в 2011 році планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів буде відбуватися згідно з розробленою «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і видатків місцевих бюджетів на їх утримання».