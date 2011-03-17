Представники "Батьківщини", ПСПУ та КПУ провели акції протесту

У Чернігові сьогодні пройшли три акції протесту - з різницею у часі провели власні мітинги у центрі міста представники ПСПУ, КПУ та ВО "Батьківщина".

Як передає кореспондент УНІАН, найчисельнішим був мітинг ВО "Батьківщина", організований міським та обласним осередками партії. На Алеї Героїв навпроти будівлі обласної державної адміністрації зібралися понад 100 партійців та прихильників політичної сили. Учасники мітингу критикували діючий уряд за зростання цін на продукти харчування та подорожчання вартості житлово-комунальних послуг.

"Вимагаємо збільшити пенсії та зарплати, відповідно до реального рівня інфляції", - такими назвали свої вимоги мітингувальники. У листівках, що розповсюджувалися під час акції, підкреслюється, що за рік діяльності уряду Миколи АЗАРОВА гречка подорожчала на 300%, молочні продукти – від 20 до 150%, овочі стали дорожчими на 40%. І на початок посівної кампанії вартість пального перевищила долар за літр, досягши маже 10 грн. Свої вимоги щодо зменшення вартості житлово-комунальних послуг та недопущення подорожчання електроенергії учасники мітингу передали в ОДА.

Представники лівих сил свої зібрання присвятили 20-й річниці Всесоюзного референдуму, під час якого громадяни СРСР висловилися за збереження союзу як об`єднання суверенних держав. Водночас представники КПУ та ПСПУ критикували чинну владу за "охолодження" відносин з Росією. Зокрема, зазначали, що Президент Віктор ЯНУКОВИЧ не виконує свої передвиборчі обіцянки про зближення з Росією та Білоруссю. Обидва партійні мітинги були не чисельними: ПСПУ зібрали близько 30 громадян, а КПУ – понад 50 чернігівців.