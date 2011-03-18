Януковича просять розтлумачити Черновецькому, коли ходити на роботу

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО попросив Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА розтлумачити Київському міському голові Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ зміст трудового законодавства.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі М.ТОМЕНКА.

М.ТОМЕНКО нагадав, що в Україні вже кілька місяців йде активна дискусія стосовно того, чи треба народним депутатам ходити на роботу. «Однак, як говорить народна мудрість, «дурний приклад – заразливий», і цей приклад поширився й на Київ, а саме на мера столиці Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, який вважає, що має право ходити на роботу за настроєм», - зауважив М.ТОМЕНКО.

Він нагадав, що нещодавно Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ у своєму інтерв’ю заявив, що «оскільки моя посада тепер не зовсім чиновницька і апріорі як обраний мер, до речі, ще й не отримуючи зарплату, я можу виходити на роботу в будь-який час».

Окрім того, М.ТОМЕНКО назвав дивним, що цю позицію, як випливає із повідомлень засобів масової інформації, підтримує і прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ, який висловив думку про те, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ може працювати на посаді мера доти, доки він налаштований працювати.

Віце-спікер парламенту нагадав, що чинне законодавство говорить рівно протилежне. Так, питання повноважень Київського міського голови та порядок їх реалізації регулюються законами «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про столицю України - місто-герой Київ», а також Кодексом законів про працю України.

Відповідно до статті 12 закону «Про місцеве самоврядування в Україні», міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста і здійснює свої повноваження на постійній основі. Статтями 2, 3, 10 закону «Про службу в органах місцевого самоврядування» визначено, що міський голова є посадовою особою місцевого самоврядування, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету. Повноваження міського голови визначені статтею 42 закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

Згідно зі статтею 14 закону «Про службу в органах місцевого самоврядування», посаду Київського міського голови віднесено до першої категорії посад місцевого самоврядування, а відповідно до статті 7 цього закону, на посадових осіб місцевого самоврядування поширюється дія законодавства України про працю.

«Тобто, згідно чинного законодавства, посада Київського міського голови – це основне місце роботи Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, на якій він має здійснювати свої повноваження та нести за це належну відповідальність», - підкреслив М.ТОМЕНКО. При цьому віце-спікер наголосив, що абсолютно не важливо, отримує Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ на цій посаді зарплату чи ні, адже законодавством не передбачено, що відмова посадової особи отримувати належну їй зарплату тягне за собою якісь зміни її статусу, відповідальності або порядку здійснення повноважень.

М.ТОМЕНКО також нагадав, що, відповідно до статті 20 закону «Про службу в органах місцевого самоврядування», припинення повноважень відповідних посадових осіб може здійснюватися: на загальних підставах згідно з Кодексом законів про працю України, а також на підставі і в порядку, визначених цим законом та законом «Про місцеве самоврядування в Україні».

Відповідно до статті 40 Кодексу законів про працю України, до підстав для звільнення, зокрема, віднесено прогул (в тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин або нез`явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності.

Водночас статтею 78 закону «Про місцеве самоврядування» визначено, що повноваження міського голови можуть бути достроково припинені у випадку не забезпечення ним здійснення своїх повноважень, а також за наявністю рішень суду про незаконність його дій.

Підсумовуючи, М.ТОМЕНКО підкреслив, що законодавством визначено, що головна посадова особа місцевого самоврядування столиці зобов’язана працювати на своєму основному місці роботи. Відсутність на робочому місці без поважних причин є підставою для визнання відповідних дій Київського міського голови незаконними у судовому порядку або для ініціативи розгляду міськрадою питання про дострокове припинення його повноважень у зв’язку із неналежним виконанням покладених на нього обов’язків.

«Тому твердження Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про його право приходити на роботу у будь-який час не мають під собою законних підстав», - зазначив М.ТОМЕНКО.

Зважаючи на це, заступник голови парламенту звернувся до Президента України як гаранта Конституції України з проханням розтлумачити Київському міському голові необхідність виконання законів України.

«Водночас, ідеальним варіантом для всіх було б Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ самому не мучитись і киян не мучити, а добровільно подати у відставку», - додав М.ТОМЕНКО.