Прес-секретар Януковича запевняє, що пішла не за квартирами і машинами

Прес-секретар Президента України Дарія ЧЕПАК запевняє, що робитиме все можливе для налагодження діалогу між главою держави і ЗМІ.

Про це вона заявила у своєму інтернет-блозі.

“Я справді дорожу своїм професійним досвідом і всіма позиціями, на яких працювала досі і працюю зараз. Мене і сьогодні цікавить і якість нашої журналістики, і свобода слова, і умови роботи кожного з наших колег”, - наголосила Д.ЧЕПАК.

На її переконання, “чесність, відкритість і професійність були і залишаються головними принципами”.

”Я не хочу стати на заваді спілкування журналістів і влади. Радше навпаки. Я робитиму все від мене можливе, аби налагодити діалог між Президентом України та медіа”, - запевнила прес-секретар Віктора ЯНУКОВИЧА.

Відповідаючи на закиди деяких колег, що причини згоди прийти працювати до Адміністрації Президента лежать у матеріальній площині, вона зазначила: “Можливо, для когось машини, квартири є мірилом принципів. Ви прекрасно знаєте, що це – не про мене. Я сама власною працею заробила собі і на квартиру, і на машину”.

”Не питай, що твоя країна може зробити для тебе. Запитай, що ти можеш зробити для своєї країни. Ці слова Кеннеді мені дуже близькі. Я завжди керувалася цим принципом, працюючи в журналістиці. І керуюся ним же, прийшовши в Адміністрацію Президента”, - також сказала Д.ЧЕПАК.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня Президент України В.ЯНУКОВИЧ призначив Д.ЧЕПАК своїм прес-секретарем.