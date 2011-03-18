Україна підтримує резолюцію Ради безпеки ООН щодо Лівії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО заявив у Київському інституті міжнародних відносин в рамках відкритої лекції на тему: «Україна: від пострадянської до європейської держави».

«Для нас надзвичайно важливо, щоб припинилося насильство, щоб припинились військові дії. В цьому контексті ми підтримуємо прийняття резолюції Ради безпеки ООН, яка була прийнята сьогодні вночі» - сказав міністр.

За його словами, Україна вважає дуже важливими ті положення резолюції, які стосуються захисту цивільного населення Лівії, а також того, щоб повітряний простір цієї країни був відкритий для подальшої евакуації іноземних громадян.

За його словами, Україна проводить консультації з міжнародними партнерами з тим, щоб разом знайти «найбільш адекватне рішення для цієї ситуації».

Він зазначив, що Україна виходить з того, що Рада безпеки ООН є єдиним уповноваженим міжнародним органом, який має право приймати рішення щодо застосування сили.

«Але ми сподіваємось, що необхідність застосування сили не виникне», - додав К.ГРИЩЕНКО.

Міністр також зауважив, що Україна закликає лівійців усвідомити, що доля їхньої країни у їх власних руках, і кровопролиття має бути зупинено.

За його словами, головний пріоритет України в ситуації з Лівією є незмінним і полягає в тому, щоб врятувати українських громадян, більшість яких виконує благородну місію, а саме надає медичну допомогу постраждалим.

«Тому для нас принципове значення має положення резолюції Ради безпеки ООН про те, що в умовах запровадження безпольотної зони на території Лівії існуватиме можливість проведення гуманітарних операцій, зокрема, з метою евакуації», - сказав глава МЗС.

К.ГРИЩЕНКО також наголосив, що українська влада і надалі докладатиме зусиль для забезпечення евакуації з Лівії тих українських громадян, які виявлять відповідні бажання.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка передбачає введення заборони на польоти лівійської авіації, вимагає від прихильників і супротивників лідера країни Муамара КАДДАФІ негайного припинити вогонь, а також дозволяє світовій спільноті вжити всіх необхідних заходів для недопущення насильства щодо мирного населення Лівії. До цих заходів входить завдання ударів з повітря по лояльних М.КАДДАФІ силах, проте виключається ведення наземних військових операцій.

Заступник міністра закордонних справ Лівії Халед КАЇМ назвав резолюцію Ради Безпеки ООН "загрозою єдності країни". Прийнята резолюція, за його словами, "закликає лівійців вбивати один одного".

Заступник керівника МЗС Лівії також висловив окрему подяку п`яти країнам, які утрималися при голосуванні з резолюції. До країн, які утрималися, ввійшли Росія, Китай, Німеччина, Індія й Бразилія. На підтримку резолюції, з-поміж інших, проголосували США, Велика Британія і Франція.