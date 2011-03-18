З'їзд ФПУ може не відбутися через «секретне» рішення суду?

З`їзд Федерації профспілок України може не відбутися через набуття чинності рішенням суду про визнання недійсним обрання Василя ХАРИ головою ФПУ.

Як повідомили УНІАН в одній з регіональних організацій ФПУ, до регіональних профспілкових організації надійшло рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 14 вересня 2010 року, яке фактично забороняє проведення з`їзду федерації, наміченого на 23 березня.

Рішення було винесене у справі № 2-3969/10 за позовом первинної профспілкової організації апарату Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності до ФПУ, секретаря федерації Юрія КУЛИКА, голови В.ХАРИ про визнання недійсним рішення Ради Федерації професійних спілок України від 20 листопада 2008 року про обрання В.ХАРИ головою Федерації професійних спілок України, оформленого постановою Ради ФПУ № Р-5-2 від 20 листопада 2010 р. «Про обрання Голови Федерації професійних спілок України».

Дане рішення залишене без змін постановою Апеляційного суду Києва від 9 грудня 2010 р. у справі № 22-28838.

Таким чином, дане рішення, згідно зі ст. 233 Цивільного процесуального кодексу України, набуло законної сили і, відповідно до ст. 124 Конституції України, є обов`язковим до виконання на всій території України.

Як зазначили у регіональній організації ФПУ, у зв`язку з цим рішенням суду, всі ці місяці В.ХАРА незаконно обіймав посаду голови ФПУ, і з`їзд, на якій скликають делегатів за його підписом, також є незаконним.

З другого боку, як заявляють представники регіональних організацій, з`являються можливості повернути у власність ряд профспілкових об`єктів реабілітаційно-оздоровчого комплексу, які були відчужені або здані в оренду за підписом В.ХАРИ.

Як повідомляють джерела у ФПУ, рішення суду давно було направлене до керівництва організації, але керівництво федерації віддало вказівку «засекретити» дану постанову суду, і про неї стало відомо тільки зараз, напередодні фактично відмінного з`їзду.