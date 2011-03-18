Батьки учнів Макіївської школи просять Януковича не закривати школу

Батьки учнів Макіївської україномовної загальноосвітньої школи №3 (I-II ступенів навчання) просять Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА не допустити закриття їх школи, яка є сьогодні єдиним культурним центром в селищі.

Про це вони заявили у своєму листі, адресованому главі держави, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Ми, батьки учнів і всі жителі селища імені Кірова, звертаємося до Вас за підтримкою у розв’язанні проблеми, яка склалася в нашому селищі. У наших дітей хочуть відібрати школу №3, і ми проти цього!», - йдеться в листі.

Батьки пояснюють, що школа №3 розташована в центрі селища, «що сприяє безперешкодному відвідуванню» цього навчального закладу дітьми, і «дуже важливо, що ця школа для нас - єдиний культурний центр у селищі - тут проходять концерти, збори батьків і жителів селища, вибори».

Автори листа пояснюють, що влада міста пропонує перейти дітям школи №3 до іншої, віддаленої школи №19. Але дорогою дітей до школи №19 і навколо пропонованої школи, «зустрічаються посадка, пустище, закритий клуб імені Кірова, який перебуває в аварійному стані, відкриті люки на асфальті, покинута шахта «Капітальна», яка не обгороджена і не захищена від доступу сторонніх, тим паче дітей». У зв`язку з цим батьки стурбовані безпекою своїх дітей на шляху їх проходження до школи №19.

Батьки також повідомляють, що в школі №3, де діти навчаються з 1 по 9 клас, сьогодні навчається 114 дітей, наповнюваність одного класу становить від 12 до 22 дітей, тоді як у ОШ№19 наповнюваність класів менша. «Враховуючи кількість жителів у нашому селищі, ми вважаємо, що приріст населення стабільний. У кожній сім`ї по 2-3 дитини, тому наповнюваність школи найближчим часом залишиться однаково стабільною», - заявляють автори звернення.

Крім того, батьки стурбовані тим, що їх діти, які навчаються українською мовою при переході до школи №19, навчатимуться російською мовою. «Інша сторона проблематичного переведення наших дітей - це мова, якою вони навчаються, – українська, а школа №19 має з усіх 11 класів лише 1-ий і 2-ий українські класи, решта – російські», - сказано в листі.

Звертаючись до Президента, батьки заявили: «Батьківський колектив і учні ОШ №3, жителі селища імені Кірова просять Вас не допустити закриття школи, оскільки в разі закриття на її місці виникне чергове пустище для алкоголіків і наркоманів».

«Якщо не відмінять положення про закриття школи, ми застосовуватимемо екстрені заходи, перейдемо до акцій протесту», - підсумовують у листі, підписаному батьками школи №3 із зазначенням адреси й телефону голови ініціативної групи батьківського комітету.

Довідка УНІАН. У Донецькій області в 2011 році планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл, або 2,5% загальної кількості шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів відбуватиметься згідно з розробленою «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання».

Загальна проектна потужність шкіл, намічених на закриття в 2011 році, становить 7182 учні, фактична наповнюваність - 2099 учнів. Таким чином, середня наповнюваність кожної з них - 30%.

Разом з тим заступник голови Донецької обласної організації Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка Марія ОЛЕЙНИК заявила, що влада планує закрити й ті навчальні заклади, наповнюваність яких значно перевищує 30%. Крім того, за її даними, в регіоні намічено закрити в першу чергу українські школи.