Азаров: наші люди не знайомі з суттю пенсійної реформи

Кабінет міністрів за дорученням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА проведе широку роз’яснювальну роботу щодо змісту пенсійної реформи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це повідомив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ після завершення зустрічі з Президентом.

Зокрема, за словами М.АЗАРОВА, глава держави доручив провести більш якісну роз’яснювальну роботу щодо змісту та цілей пенсійної реформи в Україні.

«Перш за все, доручення стосувалося організації роз’яснювальної роботи по пенсійній реформі. Президент вважає, і це абсолютно справедливо, що наші люди в основному не знайомі із суттю пенсійної реформи, направленої на підняття рівня пенсій, зробити їх диференційованими і зацікавити з найпершого робочого дня кожну людину, щоб вона думала про те, яка буде пенсія при виході на неї за станом здоров`я чи за віком», - сказав прем’єр.

М.АЗАРОВ зазначив, що у самій пенсійній реформі, у відповідному законопроекті є чимало позитивних моментів. «Це - європейський шлях розвитку пенсійної системи. Тому ми повинні зосередити зусилля і роз’яснити людям, щоб переважна більшість із них зрозуміли необхідність проведення реформи, щоб вони зрозуміли, що реформа проводиться не для уряду, не для Президента».

Прем’єр зауважив, що влада може обійтися без реформи, однак її проведення зумовлене часом. «20 років жили без реформи, і можемо ще прожити. Але люди наші так не хочуть жити. Люди абсолютно справедливо вимагають від влади покращення пенсійного забезпечення. Тож пенсійна реформа проводиться заради людей, заради того, щоб покращити їх пенсійне забезпечення, а не погіршити його», - стверджує М.АЗАРОВ.

За його словами, саме ця основна думка не доведена до українського народу. «Цей основний тезис, на переконання Президента (і я з ним абсолютно згоден) не доведений до нашого народу. Людей треба зробити прибічниками проведення пенсійної реформи», - підкреслив прем’єр.

У зв’язку з цим Кабміном буде проведено масову роз’яснювальну роботу серед населення. «Уряд зараз проведе ще більшу роз’яснювальну роботу в усіх без виключення регіонах – містах, селищах, районах. Ми ще раз вислухаємо думку людей і, я вважаю, через деякий час все ж вийдемо на прийняття пенсійної реформи», - сказав прем`єр-міністр України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 березня, В.ЯНУКОВИЧ заявив, що законопроект про пенсійну реформу не готовий до розгляду у Верховній Раді.

«Я щоденно отримую величезну кількість листів від громадських організацій, громадян України, які вказують на те, що люди не знайомі з положеннями цього закону… Фактично, не знайомі з пенсійною реформою», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

Глава держави наголосив, що перш ніж розглядати законопроект про пенсійну реформу у парламенті, необхідно провести роз’яснювальну роботу положень закону серед громадян.