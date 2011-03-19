СНД має шанс стати конкурентом провідних економік світу

Співдружність Незалежних Держав має шанс стати конкурентом провідних економік світу.

Таку думку висловив віце-президент Горшенін Груп Олексій ЛЕЩЕНКО на ювілейному економічному форумі держав-учасниць СНД «20 років разом: досвід співпраці і перспективи», повідомили УНІАН в Інституті Гошеніна.

«Теоретично СНД має всі шанси стати гравцем, який буде здатний конкурувати з провідними економіками світу», - сказав О.ЛЕЩЕНКО

Експерт підтримав думку про те, що СНД як об`єднання може бути набагато ефективнішим і приносити набагато більше користі і прямої економічної вигоди державам-учасницям, ніж це є сьогодні. Він також зазначив, що на даний момент СНД – це об`єднання держав, між якими здійснюється достатньо великий товарооборот, – приблизно на рівні 200 млрд. доларів на рік. «Багато це чи мало – питання відкрите. Звичайно, завжди можна ці показники збільшувати. Проте сміливо можна припустити, що і без такої структури, як СНД, товарооборот між пострадянськими країнами – країнами-сусідами – і так міг би досягати таких показників. Ми все ще дуже залежні один від одного, але це, швидше, заслуга не стільки нинішньої Співдружності, скільки спільного радянського минулого», - сказав О.ЛЕЩЕНКО.

За його словами, між країнами СНД існує тисяча видимих і невидимих економічних зв`язків. «Питання тільки в тому, яка заслуга у цих зв`язках, власне, такої структури, як СНД? Чи не відбуваються вони якщо не всупереч, то, принаймні, незалежно від діяльності СНД? Чи не результат це двадцятирічного розвитку на території більшості пострадянських країн ринкової економіки, яка достатньо добре прижилася і сьогодні приносить свої плоди, зокрема, і через такі високі показники товарообороту?», - припустив експерт.

Проте О.ЛЕЩЕНКО також зазначив, що як єдина економічна система СНД сьогодні демонструє один з найвищих темпів економічного зростання у світі. «Нехай це зростання поки і грунтується на сировинних галузях низького технологічного рівня. Разом з тим, ця тенденція сама по собі дає мотив розглядати СНД як повноцінного суб`єкта світової економіки. Теоретично СНД має всі шанси стати гравцем, який буде здатний конкурувати з провідними економіками світу», - підсумував він.