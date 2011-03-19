Єфремов: конфлікт водія Ландика з побитим даішником вичерпаний
11:10, 19 березня 2011Політика
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Каже, нардеп вибачився
Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ вважає, що конфлікт між водієм народного депутата Володимира ЛАНДИКА і луганським міліціонером вичерпано
Про це О.ЄФРЕМОВ заявив в ефірі програми «Шустер live» на Першому національному телеканалі.
«Стався конфлікт на дорозі, коли депутат перевищив швидкість. Його зупинив працівник міліції, відбулася нехороша розмова між водієм депутата з представником міліції. В результаті цього депутат від нашої фракції як порядна людина вибачився перед працівником міліції публічно у засобах масової інформації», - сказав О.ЄФРЕМОВ.
За його словами, вибачення В.ЛАНДИКА прийнято, і конфлікт вичерпано.
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