Єфремов: конфлікт водія Ландика з побитим даішником вичерпаний

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ вважає, що конфлікт між водієм народного депутата Володимира ЛАНДИКА і луганським міліціонером вичерпано

Про це О.ЄФРЕМОВ заявив в ефірі програми «Шустер live» на Першому національному телеканалі.

«Стався конфлікт на дорозі, коли депутат перевищив швидкість. Його зупинив працівник міліції, відбулася нехороша розмова між водієм депутата з представником міліції. В результаті цього депутат від нашої фракції як порядна людина вибачився перед працівником міліції публічно у засобах масової інформації», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

За його словами, вибачення В.ЛАНДИКА прийнято, і конфлікт вичерпано.