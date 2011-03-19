Регіонал хоче збирати нардепів лише на 20 хвилин - кнопки натискати?

Партія регіонів має намір зобов`язати своїх депутатів бути присутніми на засіданнях Верховної Ради.

Про це заявив лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ в ефірі програми «Шустер live» на Першому національному телеканалі.

«Ми, будучи в опозиції, розуміли, що необхідно боротися з таким. Не з кнопкою. Питання полягає в іншому. Питання полягає у виконавчій дисципліні і роботі депутатів у залі. І ми серйозно у нашій фракції зайнялися цим питанням. Фракції більшості сьогодні, у тому числі і Партія регіонів, у пропорційному відношенні представництва у залі – ми сьогодні весь час нарощуємо свою присутність. І, зрештою, ми дійдемо такого рівня, коли депутати можуть бути відсутнім чи через відрядження, чи ті, хто хворі», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Водночас він відзначив необхідність забезпечити можливість для депутатів виконувати свої конституційні обов`язки особистого голосування на засіданнях парламенту. Зокрема, за словами О.ЄФРЕМОВА, це стосується тих депутатів, які через свою роботу часто перебувають за кордоном.

Як приклад він навів систему голосування у Конгресі США: «Коли йде голосування, дається 20 хвилин, і всі знають, що на робочому тижні вони мають добиратися не більш як за 20 хвилин (на голосування - УНІАН). Йде кнопка, звуковий сигнал і протягом 20 хвилин вони сідають на електропоїзд, приїжджають до Капітолію і голосують».