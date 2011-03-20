Експерт: умови діяльності опозиції в Україні істотно погіршилися

За минулий рік умови діяльності опозиції в Україні істотно погіршилися. Про це в статті для «Дзеркала тижня. Україна» пише президент Аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор ЖДАНОВ.

На думку експерта, нова влада, в своїй більшості, не сприймає модель конкурентних взаємин із опозицією, все більше переходячи до моделі силового натиску на опозиційних політиків.

«Подальше обмеження можливостей опозиції неминуче призведе до радикалізації як її вимог, так і її дій», - вважає І.ЖДАНОВ.