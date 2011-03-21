Янукович молодший із Каськівим увійшли до депутатського об’єднання

У Верховній Раді створено міжфракційне депутатське об`єднання «Молодіжний вибір».

Про це заявив народний депутат України від Партії регіонів, голова Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Молоді регіони» Андрій ПІНЧУК, повідомили УНІАН у прес-службі “Молодих регіонів”.

За словами А.ПІНЧУКА, основна мета цього об’єднання – консолідувати зусилля народних депутатів від влади та опозиції для лобіювання інтересів української молоді у парламенті.

До складу міжфракційного депутатського об’єднання «Молодіжний вибір» увійшли Ірина БЕРЕЖНА, Євгеній ВОЛИНЕЦЬ, Андрій ДАВИДЕНКО, Євгеній ЦАРЬКОВ, Віктор ЯНУКОВИЧ, Андрій ПІНЧУК, Вікторія ДЕМ’ЯНЧУК, Юлія ЛЬОВОЧКІНА, Владислав КАСЬКІВ, Олександр ЗАЦ, Юлія КОВАЛЕВСЬКА, Руслан КНЯЗЕВИЧ, Андрій НАЙДЬОНОВ, Олена НЕТЕЦЬКА, Артем СИНИЦЯ, Сергій ХРАПОВ, Віталій ХОМУТИННІК, Віктор КОРЖ, Юрій МІРОШНИЧЕНКО, Артем ПШОНКА, Ельбрус ТАДЕЄВ, Дмитро ШПЕНОВ, Владислав ЗАБАРСЬКИЙ та Олена БОНДАРЕНКО, поінформували в “Молодих регіонах”.

Співголовами об’єднання стали депутати А.ПІНЧУК (ПР), Є.ЦАРЬКОВ (КПУ) та А.ДАВИДЕНКО (НУ-НС).

Основні завдання міжфракційного депутатського об`єднання «Молодіжний вибір» - координація дій різних політичних сил з метою вироблення основних засад державної молодіжної політики, сприяння підвищенню загального рівня життя молоді, створення умов для розвитку творчого потенціалу та самореалізації молодої людини в Україні.

Також «Молодіжний вибір» має намір забезпечити необхідні законодавчі умови для здорового способу життя молоді, боротьби зі шкідливими звичками, залучення молоді до спорту та розробки дієвих механізмів захисту прав молоді, гарантованих Конституцією України, зокрема, права на освіту, житло, працю, охорону здоров’я тощо, йдеться у повідомленні.

«Ініціативи органів студентського самоврядування та студентських профспілок, молодіжних та дитячих організацій мають бути втіленні у життя. Міжфракційне депутатське об’єднання може реалізувати дані ініціативи найефективніше шляхом внесення відповідних змін до законодавства. Тому народні депутати, яким не байдужа доля молоді, не вагаючись прийняли рішення про об’єднання заради досягнення поставлених цілей», - заявив А.ПІНЧУК.