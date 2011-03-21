Путін назвав операцію в Лівії безсовісним хрестовим походом

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН називає резолюцію Ради безпеки ООН щодо Лівії «неповноцінною».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це В.ПУТІН сказав, коментуючи ситуацію в Лівії.

«Що стосується резолюції Ради Безпеки, на основі якої відбувається сьогодні втручання, перш за все збройне втручання. Ця резолюція Ради Безпеки, безумовно, є неповноцінною. Якщо подивитися, що там написано, то відразу стане ясно, що вона дозволяє всім чинити будь-які дії стосовно суверенної держави», - сказав В.ПУТІН.

На його думку, ця ситуація нагадує середньовічний заклик до хрестового походу, «коли хтось закликав когось йти в певне місце й щось звільняти».

При цьому він нагадав, що за цю резолюцію Радбезу ООН Росія не голосувала (Росія як постійний член Ради безпеки ООН могла ветувати цю резолюцію – УНІАН).

Російський прем`єр вважає, що в основі Лівії - відносини між племенами, й внутрішньополітична ситуація набула характеру збройної боротьби, але це не означає, що «комусь дозволено втручатися у внутрішньополітичний конфлікт, захищаючи одну із сторін».

В.ПУТІН також стурбований тим, що в міжнародних питаннях із легкістю приймаються рішення про використання сили.

«Ясно, що це збройне втручання ззовні. Але мене турбує навіть не сам факт збройного втручання.., турбує та легкість, із якою приймаються рішення із застосування сили в міжнародних справах сьогодні. Скажімо, в політиці Сполучених Штатів це набуває стійкої тенденції й тренда. За часів Білла КЛІНТОНА бомбили Югославію й Белград, БУШ ввів війська до Афганістану, потім під надуманим, абсолютно брехливим приводом ввели війська до Іраку, ліквідували все іракське керівництво – навіть діти загинули з сім`ї Саддама Хусейна», - сказав В.ПУТІН.

«Тепер на черзі Лівія – під приводом захисту мирного населення. Але під час завдання бомбових ударів по території гине якраз це мирне населення. Де ж логіка й совість? Немає ні того, ні іншого. Ось вже є жертви серед мирного населення, ради якого, нібито, завдаються ці бомбові удари», - підкреслив він.

В.ПУТІН зазначив, що події в Лівії зайвий раз підтверджують правильність того, що робиться зі зміцнення обороноздатності Росії.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня Рада Безпеки ООН схвалила резолюцію 1973, яка передбачає введення безполітних зон над Лівією, й вживання всіх необхідних заходів для захисту мирних громадян від сил лівійського лідера Муаммара КАДДАФІ.

Міжнародна коаліція, до якої увійшли США, Великобританія, Франція, Італія, Канада та інші країни, в ніч на 20 березня почала операцію «Одіссея. Світанок».