Звинувачення Кучмі у причетності до вбивства Гонгадзе ще не пред’являли

Слідчі Генеральної прокуратури України ще не пред’явили обвинувачення колишньому Президентові України Леоніду КУЧМІ в рамках порушеної проти нього кримінальної справи у причетності до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН заявив сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на питання журналістів.

«Звинувачення КУЧМІ поки що не пред’явлено», - сказав він.

Разом із тим Р.КУЗЬМІН ухилився від відповіді на запитання, за якою статтею Кримінального кодексу проти Л.КУЧМИ порушено кримінальну справу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 березня. Р.КУЗЬМІН заявив, що Генпрокуратура порушила кримінальну справу проти колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ. За словами першого заступника генпрокурора, Л.КУЧМА підозрюється у перевищенні влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, які призвели до вбивства журналіста Г.Гонгадзе.

При цьому Р.КУЗЬМІН наголосив, що Л.КУЧМІ обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.