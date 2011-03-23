Регіонали схвалили, підтримали, закликали - і розійшлись

У Києві завершились національні збори депутатів рад усіх рівнів від Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники зборів ухвалили резолюцію, в якій закликали депутатів всіх рівнів «припинити нагнітання протистояння та соціальної напруги у суспільстві».

Також у резолюції міститься заклик припинити «безпідставну критику, що підриває авторитет країни в світі».

Делегати зборів схвалили «політичний курс Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА на здійснення системних реформ» й підтримали «практичні заходи Президента та уряду України на гуманізацію суспільства, модернізацію економіки та проведення виваженої міжнародної політики».

Також резолюцією передбачається зміцнення єдності депутатів від Партії регіонів у радах всіх рівнів. У документі вказується, що всі депутати від ПР мають «наполегливо добиватися об’єднання здорових сил у радах, забезпечення більшості при вирішенні гострих проблем територій, раціонального використання бюджетних коштів». Крім того, у резолюції зазначається, що депутати «мають запобігати порушенню законодавства, корупції, розкраданню земельних ресурсів та іншого народного добра».