Місцеві осередки профспілок пікетують з’їзд ФПУ

З’їзд Федерації профспілок України, який розпочав роботу у Києві, пікетують представники регіональних профспілкових організацій. Вони виступають проти безальтернативних виборів голови ФПУ.

Як передає кореспондент УНІАН, серед активістів протесту – представники профспілки «Захист праці», трудового руху «Солідарність» та «Народна солідарність», члени профспілок вчителів, а також жіночих організацій.

Учасники акції, зокрема, вимагають від делегатів з’їзду не голосувати за нинішнього голову ФПУ Василя ХАРУ, а від статутної комісії – зареєструвати альтернативних кандидатів на посаду голови федерації.

За повідомленням учасників пікету, одного протестувальника затримали працівники міліції.

Один з альтернативних кандидатів – голова київської міської організації Профспілки робітників науки та освіти Олександр ЯЦУНЬ, який 22 березня виступав ініціатором проведення акції працівників галузі освіти під Кабінетом міністрів, у результаті якої уряд з сьогоднішнього дня увів 20% надбавку всім педагогічним працівникам.

Другий кандидат – екс-голова Фонду держмайна Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО (УНІАН: сьогодні на прес-конференції вона повідомила, що надала статутній комісії ФПУ усі необхідні документи, але її не зареєстрували кандидатом і не допустили до участі у з’їзді).

Як повідомлялося, 23-24 березня у Києві проходить з’їзд Федерації профспілок України, на якому, зокрема, буде розглянуто питання переобрання керівництва ФПУ.