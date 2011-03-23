Могильов не коментує справу Гонгадзе: Я цієї справи не знаю
16:26, 23 березня 2011Політика
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Каже, доручень від ГПУ не було
Міністерство внутрішніх справ України останнім часом не отримувало від Генеральної прокуратури будь-яких доручень в рамках розслідування кримінальної справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ повідомив сьогодні на брифінгу у Києві, відповідаючи на питання журналістів.
«У період останнього часу ми ніяких доручень не отримували. Можливо, це було в 2007-2009 роках, але мені про це невідомо», - сказав він.
За словами А.МОГИЛЬОВА, він вважає некоректним давати будь-які коментарі з приводу цієї справи.
«Я цієї справи не знаю», - зазначив міністр.
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