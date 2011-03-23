Тимошенко доповідатиме ЄНП про ситуацію в Україні

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО у четвер, 24 березня, виступить на саміті Європейської народної партії, який відбудеться у Брюсселі (Бельгія).

Про це повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Ваш виступ включений до програми саміту Європейської народної партії. Ми очікуємо на вашу доповідь щодо ситуації в Україні та її впливу на ситуацію між Україною та Євросоюзом у ці складні для вашої держави часи", - сказав генеральний секретар ЄНП Антоніо ЛОПЕС-ІСТУРІС сьогодні під час зустрічі з Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу лідер партії "Батьківщина" подякувала генеральному секретарю Європейської народної партії за підтримку українського народу у його прагненні повернути Україну до демократичного розвитку з європейською перспективою.

Під час зустрічі Ю.ТИМОШЕНКО та А.ЛОПЕС-ІСТУРІС обговорили також питання поглиблення співпраці між партією "Батьківщина" та Європейською народною партією.