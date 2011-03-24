Кучмі стало зле перед очною ставкою з Мельниченком

Очна ставка, яка мала відбутися сьогодні у Генеральній прокуратурі України між екс-майором Управління Держохорони Миколою МЕЛЬНИЧЕКОМ та колишнім Президентом України Леонідом КУЧМОЮ, не відбулася через погіршення стану здоров’я останнього.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив М.МЕЛЬНИЧЕНКО, який вийшов із приміщення Головного слідчого управління Генпрокуратури, куди був викликаний для проведення слідчих дій, зокрема, для очної ставки з Л.КУЧМОЮ.

«Сьогодні очної ставки у мене з КУЧМОЮ не було. Леонід Данилович погано себе дуже почуває, і на прохання слідчого у зв’язку з поганим станом КУЧМИ очна ставка зі мною перенесена на завтра, на 10.00», - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО, не уточнивши, водночас, від кого він дізнався про погіршення стану здоров’я екс-президента.

Разом з тим він додав: «Мені чисто по-людськи жаль людину, яка в такому віці переживає такі напруження. Хочеться йому побажати, щоб на завтра він був вже у доброму стані».