Тимошенко пророкує Януковичу багато проблем у майбутньому

Лідер партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що порушення кримінальної справи проти колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ є відволікаючим маневром влади.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вона заявила журналістам після зустрічі з Президентом Європарламенту Єжи БУЗЕКОМ.

“Я думаю, що порушення кримінальної справи проти КУЧМИ це є відволікаючий маневр ЯНУКОВИЧА. Він хоче таким чином відволікти увагу людей від розвалу економіки, від розвалу соціальної сфери, від підвищення тарифів, від стрімкого зростання цін, від безправ’я, яке сьогодні встановлене в Україні, від тих корупційних скандалів, які зробили вдвічі заможнішім оточення ЯНУКОВИЧА і збільшили кількість мільярдерів з 4 до 21 в Україні за рахунок державних грошей і за рахунок народної власності”, - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також зазначила, що, на її думку, кримінальною справою проти Л.КУЧМИ нинішня влада хоче “покрити розправу над опозицією справжньою” і легалізувати політичні переслідування опозиційних політиків.

“Але я хочу розчарувати пана ЯНУКОВИЧА: в нього багато проблем і величезна недовіра в суспільстві. Це - сьогодні. А ще більше проблем в нього намічається в майбутньому. І в нього не вистачить екс-президентів для того, щоб прикрити всі свої провали, негаразди всі свої злочини, і всі свої розвали які він влаштував в Україні”, - заявила лідер “Батьківщини”.

“Тому я думаю, що КУЧМА і справа проти нього його (В.ЯНУКОВИЧА – УНІАН) не врятує”, - додала Ю.ТИМОШЕНКО.