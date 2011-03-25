Російські організації України просять Росію допомогти в створенні партії

Представники російських рухів в Україні просять російських політиків посприяти в створенні й фінансуванні своєї партії в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН у РФ, про це йшлося в ході круглого столу в Державній думі РФ на тему: «Про російський і російськомовний рух України».

«Я впевнений, що протягом 5 років в Україні буде створена єдина організація російських співвітчизників. І впливова єдина проросійська партія – істинна, справжня, а не та, яка використовує проросійські гасла в період виборчої кампанії. При цьому ми розраховуємо на вашу допомогу, на допомогу Росії», - сказав голова «Російської громади Криму» Сергій ЦЕКОВ.

Також заступник голови ради ВГО «Правозахисний громадський рух «Російськомовна Україна» Руслан БОРТНИК (голова руху – депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО - УНІАН) заявив, що Україна потребує «величезної російської партії».

За його словами, ця партія має отримати достатнє фінансування. «Давайте говорити відверто – отримати достатнє фінансування в умовах України, від українських бізнесменів, практично неможливо. Ці джерела фінансування необхідно шукати десь ще або нові джерела», - заявив Р.БОРТНИК.

Він вважає, що російський рух може вижити в Україні лише завдяки великій російській партії, яку, хоч би як партію Олега ТЯГНИБОКА ВО «Свобода», повинні підтримувати 3-5% населення, й вона повинна пройти до парламенту.

У свою чергу, перший заступник голови Верховної Ради Криму Костянтин БАХАРЄВ вважає, що російський рух в Україні повинен в союзі з партією влади відстоювати права російськомовного населення, а також боротися зі спробами фальсифікації української історії. «Російський рух повинен бути свого роду загороджувальним загоном для самої Партії регіонів: означивши свої позиції, відступ за які неможливий і неприйнятний ні за яких обставин», - заявив він.