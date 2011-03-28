Кучма відповів Януковичу

Колишній Президент України Леонід КУЧМА запевняє, що останнім часом не телефонував нинішньому главі держави Віктору ЯНУКОВИЧУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив біля центрального входу до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури, куди втретє прийшов на допит.

«Ні. Ви знаєте, у мене ніколи у першого не було ініціативи зателефонувати. І не буде ніколи», - сказав Л.КУЧМА.

Водночас, на запитання журналістів, чи чув він слова В.ЯНУКОВИЧА про те, що його справа є не політичною, а порушена для встановлення істини, Л.КУЧМА відповів: «Я б на місці Президента так само один до одного говорив».

На уточнююче запитання, чи довіряє він словам В.ЯНУКОВИЧА, Л.КУЧМА зазначив: «Ви знаєте, я десять років був у шкурі президента. Я йому не заздрю у цій ситуації. Я сказав: мені хочеться вірити, що правосуддя хоче дійти істини. А якщо ні, то ні».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 березня, Президент України В.ЯНУКОВИЧ назвав цілком природним порушення кримінальної справи стосовно Л.КУЧМИ.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що у правовій державі потрібно нарешті дати відповідь на те, що вже багато років всім відомо. Водночас глава держави зауважив, що у справі проти Л.КУЧМИ немає політичної складової.