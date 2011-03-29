Глава УГКЦ переконуватиме Бенедикта ХVІ, що церква дозріла до патріархату

Глава Української греко-католицької церкви Святослав ШЕВЧУК має намір переконати Папу Римського БЕНЕДИКТА ХVІ у необхідності запровадження патріархату церкви.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Глава УГКЦ повідомив, що сьогодні висока делегація УКГЦ відбуває до Риму з метою здійснити візит ввічливості до БЕНЕДИКТА ХVІ та обговорити з ним актуальні питання сьогодення і майбутнього Української греко-католицької церкви.

“Ми дійсно будемо говорити, що ми є та церква, яка розвивається. А кожна східна церква, яка розвивається, прямує до патріархату. Бо патріархат – це є природне завершення розвитку цієї церкви”, - сказав Блаженніший СВЯТОСЛАВ.

За його словами, панує думка, що ”патріархат потрібно дати комусь, але насправді, це є не так”. “До патріаршої гідності треба дозріти. І ось, я думаю, що весь цей час - 20 років після визволення нашої церкви - був періодом дозрівання. І очевидно, що я представлю Святішому Отцеві певні елементи зрілості нашої Церкви”, - сказав глава УГКЦ.

Як він підкреслив, “бути патріархом – це означає бути батьком для всіх”.

“А титули різні, різні механізми, різні політичні кон’юнктури – це все є другорядне”, - зауважив глава УГКЦ.