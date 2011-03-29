Наша Україна закликає Януковича вплинути на своїх однопартійців у ВР

Партія «Наша Україна» закликає зняти з розгляду парламенту владний законопроект про мови.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, у відповідній заяві йдеться, що “цивілізований європейський світ чітко і ясно вказує на небезпеку упередженого, неграмотного, проросійського законопроекту про мови в Україні, який задумали до втілення представники Партії регіонів, Блоку Литвина і комуністів. Про це авторитетно свідчить негативний висновок Венеціанської комісії Ради Європи, що викриває суть документа, зробленого депутатами більшості”.

“Європейські експерти виклали чітке застереження, яке вказує на антиконституційність внесених пропозицій: законопроект йде врозріз з Конституцією, оскільки має на меті надати російській мові статус державної”, зазначають у “Нашій Україні”.

Як ідеться у заяві, “під різними приводами депутати більшості порушують громадянський спокій, протиставляють українців і прагнуть встановити на догоду своїх політичних інтересів дискримінаційні умови супроти єдиної української державної мови як головного джерела самоідентифікації нашого народу. У цьому – головна причина будь-яких нинішніх мовних “експериментів”.

“Наша Україна” закликає Президента Віктора ЯНУКОВИЧА “почути авторитетні висновки європейських партнерів, використати цей досвід і вплинути на своїх однопартійців у парламенті, щоб зняти з розгляду законопроект, який несе загрозу Україні і нашій єдності”.

“Маємо взяти до уваги європейський досвід мовної політики, яка передбачає належне і шанобливе ставлення держави до власної державної мови та необхідну цільову підтримку мов національних меншин, а також тих мов, які знаходяться на межі зникнення”, заявляють у “Нашій Україні” і закликають усі опозиційні сили у парламенті діяти спільно і постійно для захисту, повномасштабної підтримки та поширення державної мови і відхилення деструктивного, русифікаційного законопроекту про мови.