Ющенко і Янукович посадять Медведька у крісло Піскуна?
08:00, 31 травня 2007Політика
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"Українська правда" посилається на власні джерела
Домовленість президента Віктора Ющенка і прем’єра Віктора Януковича передбачатиме, що Генпрокуратуру очолюватиме Олександр Медведько.
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела. За інформацією видання про це на засіданні фракції БЮТ у середу вночі своїм однопартійцям повідомила лідерка блоку Юлія Тимошенко.
За її словами, при Медведьку першим заступником генпрокурора буде Віктор Шемчук, якого Ющенко призначив в.о. генпрокурора.
Також передбачається, що Шемчук відповідатиме за слідство в Генпрокуратурі.
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