Янукович заманює в Україну брунейських інвесторів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запросив брунейських бізнесменів до співробітництва з українськими компаніями.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він заявив у ході українсько-брунейського бізнесу-форуму.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що Україна зараз упевнено рухається вперед шляхом комплексних реформ.

Запрошуючи брунейських підприємців до активної співпраці, глава держави відзначив, що наразі в Україні вже вдалося зупинити спад в економіці, спричинений світовою фінансово-економічною кризою, та розпочати етап сталого економічного розвитку.

«Тому ми також розраховуємо, що азійський, і зокрема, брунейський бізнес вбачатиме в Україні надійного та передбачуваного партнера, перспективи співробітництва з яким є різнобічними та безмежними», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Президент зокрема зазначив, що, зважаючи на своє вигідне геополітичне розташування, в тому числі - близькість до країн ЄС, СНД та високу кваліфікацію робочої сили, Україна є привабливим і перспективним полем для інвестицій.

Наразі, зауважив Президент, ми активно працюємо над вдосконаленням державних механізмів поліпшення інвестиційного клімату в Україні. У цьому контексті він нагадав про створення Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України та Ради вітчизняних й іноземних інвесторів.

«Ми зацікавлені у ефективній співпраці влади та бізнесу. Важливим елементом такого співробітництва має стати постійний двосторонній діалог... Переконаний, що робота цього органу сприятиме покращенню інвестиційної привабливості України», - підкреслив Президент.

Глава держави запросив представників великого брунейського бізнесу до співробітництва в рамках цього механізму практичної взаємодії влади та підприємців.

«У своїй програмі уряд України передбачив низку заходів, спрямованих на стимулювання інвестиційної діяльності. Насамперед це стосується пріоритетних для нашої держави галузей. Маю на увазі транспорт, енергетику, телекомунікації, екологію, розвиток муніципальної інфраструктури тощо», - сказав Президент, назвавши позитивним результатом цієї роботи той факт, що у 2010 році приріст іноземних інвестицій в економіку України становив 11,6% із зростанням вже у другій половині року.

«Це – свідчення збільшення довіри до української влади з боку іноземних інвесторів»,- зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

Президент особливо наголосив, що визначну роль в економічному зростанні держави відіграватиме успішна реалізація низки національних проектів.

«Ми зацікавлені у використанні брунейського досвіду в реалізації таких проектів, як «Чисте місто», «Якісна вода», «Нове життя», «Місто майбутнього», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що деякі з проектів тільки започатковуються, і на цій стадії інвестори матимуть можливість безпосередньо долучитись до формування їхньої концепції.

Окремо глава держави зупинився на проекті будівництва в Україні морського терміналу із прийому зрідженого газу.

«Відомо, що Бруней Даруссалам має вагомі здобутки та практичні напрацювання у цій сфері. Ми вітатимемо залучення брунейських колег до реалізації цього, а також інших перспетивних національних проектів України», - сказав Президент.

Серед інших перспективних напрямків співпраці з інвесторами В.ЯНУКОВИЧ назвав реалізацію проектів у рамках підготовки до Євро-2012, сільське господарство, переробну промисловість, житлове будівництво, сферу телекомунікацій.

«Ці сектори також відкриті для інвесторів з Брунею. При цьому маю зазначити, що ваші інтереси захищені не лише внутрішнім українським законодавством, але й українсько-брунейською міжурядовою угодою про заохочення та взаємний захист інвестицій»,- підкреслив глава держави.

Зі свого боку Україна була б вельми зацікавлена у співпраці з Брунеєм у сферах нафто-газовидобутку, авіабудування, туризму, інфраструктурного розвитку, будівництва, подолання наслідків стихійних лих, в аграрному секторі.

«Україна відкрита для діалогу з брунейським бізнесом на всіх рівнях – від малих і середніх підприємств до найбільших корпорацій... Запрошую вас відвідати Україну з метою встановлення партнерських контактів з українськими компаніями, обговорення можливостей та віднайдення подальших шляхів розбудови взаємовигідної ділової співпраці», - зазначив Президент.

Як повідомлялося, з 25 березня Президент України В.ЯНУКОВИЧ відвідав з державними візитами В’єтнам та Сінгапур, а зараз перебуває з державним візитом у Брунеї.