Мельниченко думає, що Кучма шантажуватиме Януковича
Слідство «спустять на гальмах»?
Леонід Кучма знову відмовився від очної ставки, щоб якомога довше затягувати слідчі дії, заявив Радіо Свобода Микола Мельниченко.
«Леонід Кучма будь-якими шляхами затягує проведення очної ставки, щоб особисто зустрітися з Януковичем найближчими днями і шантажувати Януковича. У Кучми є деякі аргументи, якими він хоче шантажувати Януковича, щоб Янукович дав вказівку щодо припинення слідчих дій, зокрема, і очних ставок. Щоб слідство «спустити на гальмах». Саме для цього Кучма ігнорував попередження, що слідчі дали йому ще у понеділок», – каже колишній охоронець Кучми.
За словами Миколи Мельниченка, ще у понеділок слідчі Генпрокуратури попереджали Леоніда Кучму, що його адвокат Ігор Фомін може бути відсторонений від справи через те, що він у 2003 році мав стосунок до захисту Олексія Пукача, колишнього генерала міліції, який є фігурантом карної справи, порушеної нині стосовно екс-Президента.