Мельниченко думає, що Кучма шантажуватиме Януковича

Леонід Кучма знову відмовився від очної ставки, щоб якомога довше затягувати слідчі дії, заявив Радіо Свобода Микола Мельниченко.

«Леонід Кучма будь-якими шляхами затягує проведення очної ставки, щоб особисто зустрітися з Януковичем найближчими днями і шантажувати Януковича. У Кучми є деякі аргументи, якими він хоче шантажувати Януковича, щоб Янукович дав вказівку щодо припинення слідчих дій, зокрема, і очних ставок. Щоб слідство «спустити на гальмах». Саме для цього Кучма ігнорував попередження, що слідчі дали йому ще у понеділок», – каже колишній охоронець Кучми.

За словами Миколи Мельниченка, ще у понеділок слідчі Генпрокуратури попереджали Леоніда Кучму, що його адвокат Ігор Фомін може бути відсторонений від справи через те, що він у 2003 році мав стосунок до захисту Олексія Пукача, колишнього генерала міліції, який є фігурантом карної справи, порушеної нині стосовно екс-Президента.