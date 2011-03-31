Тігіпко їде до Польщі

Віце-прем’єр міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО сьогодні розпочинає дводенний робочий візит до Польщі, в рамках якого планує ознайомитися з польським досвідом проведення реформ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Посольства України у Варшаві, в ході візиту С.ТІГІПКО проведе зустрічі із заступником глави польського уряду Вальдемаром ПАВЛЯКОМ, представниками Міністерства праці та соціальної політики Польщі, керівниками Служби соціального страхування та Інспекції праці.

„Значна увага приділятиметься вирішенню питань соціального захисту українців, які працюють у Польщі. Також Сергій ТІГІПКО планує ознайомитися з польським досвідом реформування пенсійної системи і легалізації заробітних плат», - зазначається у повідомленні Посольства.