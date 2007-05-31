Цушка збираються покласти на операційний стіл
13:08, 31 травня 2007Політика
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Лікарі поставили міністру діагноз
Стан здоров`я міністра внутрішніх справ Василя Цушка залишається важким, лікарі рекомендують йому операцію по шунтуванню артерій.
Про це повідомляє департамент зв’язків з громадськістю МВС.
Лікарі поставили міністру діагноз: ішемічна хвороба серця: інфаркт міокарду передньої локалізації (26.05.07), суправентикулярна екстрасистолічна аритмія. Серцева недостатність І ст.. Гіпертонічна хвороба ІІІ ст. з підвищенням артеріального тиску ІІ-ІІІ ст., високий ступінь серцево-судинного ризику; корегована гіперхолестериномія.
Є показання для ургентної коронарографії з наступною реваскуляризацією.
У середу стало відомо, що у міністра інфаркт.
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