Цушка збираються покласти на операційний стіл

Стан здоров`я міністра внутрішніх справ Василя Цушка залишається важким, лікарі рекомендують йому операцію по шунтуванню артерій.

Про це повідомляє департамент зв’язків з громадськістю МВС.

Лікарі поставили міністру діагноз: ішемічна хвороба серця: інфаркт міокарду передньої локалізації (26.05.07), суправентикулярна екстрасистолічна аритмія. Серцева недостатність І ст.. Гіпертонічна хвороба ІІІ ст. з підвищенням артеріального тиску ІІ-ІІІ ст., високий ступінь серцево-судинного ризику; корегована гіперхолестериномія.

Є показання для ургентної коронарографії з наступною реваскуляризацією.

У середу стало відомо, що у міністра інфаркт.

Українська правда