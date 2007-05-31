Верховна Рада не підтримала зміни до регламенту щодо формування коаліції

ВР не підтримала зміни до регламенту, що передбачають формування коаліції виключно фракціями

Парламент не підтримав проект постанови «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” цю постанову проголосував 161 із 426 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Проектом постанови передбачалося, що народний депутат входить до складу депутатської фракції політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчим списком якої (якого) його обрано народним депутатом.

Також проектом постанови визначено, що коаліція формується виключно депутатськими фракціями, утвореними в порядку, передбаченому регламентом, впродовж одного місяця з дня відкриття першого засідання новообраної ВР, або протягом одного місяця з дня припинення діяльності попередньої коаліції.

Документом передбачено, що не допускається включення до складу коаліції народних депутатів, які не входять до складу депутатських фракцій, що сформували цю коаліцію, а також тих народних депутатів, яких за рішенням відповідної депутатської фракції виключено зі складу фракції.

Також передбачено, що діяльність коаліції припиняється в разі дострокового припинення повноважень ВР відповідного скликання.