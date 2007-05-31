Балога: Ющенко не може дозволити собі бути затятим формалістом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає коаліцію продемонструвати сьогодні реальну, а не уявну готовність до відповідального компромісу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це повідомив керівник президентського Секретаріату Віктор БАЛОГА, коментуючи Указ глави держави про продовження ще на один день – на 31 травня - легітимність ВР V скликання.

Як зазначив В.БАЛОГА, Президент України продовжив на день повноваження Верховної Ради, щоб забезпечити результативне втілення домовленостей від 27 травня.

«Глава держави у критичній ситуації, що склалася, не може дозволити собі бути затятим формалістом. Не слід відбирати у парламенту такі необхідні для продуктивної роботи години, які визначать характер розвитку країни на роки», - пояснив В.БАЛОГА.

При цьому він вказав, що вчорашня законотворчість, запропонована депутатами від більшості, мала тривожні ознаки зриву компромісних рішень Президента, прем’єр-міністра та голови Верховної Ради п’ятого скликання. «Не вперше, коли політичні сили, які утворили парламентську коаліцію, забувають про взяті зобов’язання. Так було у 2006 році після підписання Універсалу національної єдності, так сталося і після спільного рішення Президента і прем’єра від 4 травня цього року. Це небезпечна для держави тенденція, яку потрібно рішуче зламати», - заявив В.БАЛОГА.

За його словами, «громадськість чітко пам’ятає, що під важливими домовленостями загальнонаціонального масштабу стоять підписи конкретних політиків. Ця авторизація передбачає обов’язковість і відповідальність».

Керівник Секретаріату нагадав про готовність Президента підписати всі закони з узгодженого пакета, які прийме тимчасово поновлена у правах Верховна Рада. «Глава держави вже скріпив своїм підписом кілька важливих соціально-економічних законів. На черзі законодавчі акти, які відкриють дорогу до позачергових виборів. Їх ухвалення країна очікує сьогодні», - підкреслив В.БАЛОГА.

Він наголосив, що суспільство визнало переобрання парламенту єдиним засобом «лікування політичного паралічу. Президент непохитний у своєму прагненні вивести країну з кризового піке. Це об’єднає Україну. Однак над цим має працювати не лише Віктор ЮЩЕНКО. Коаліція сьогодні має продемонструвати реальну, а не уявну готовність до відповідального компромісу. Неприйнятні будь-які сценарії зі штучного заяложування тих домовленостей, які були схвально зустрінуті по всій країні».