У НУ підозрюють коаліцію в спробах протягнути ще два тижні

Фракція «Наша Україна» вважає, що деякі представники коаліції навмисне затягують з ухваленням документів для проведення дострокових парламентських виборів, щоб ревізувати домовленості між Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ і прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив лідер фракції «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

На його думку, підтвердженням цьому є той факт, що ВР прийняла зміни до держбюджету тільки у першому читанні. За словами В.КИРИЛЕНКА, все робиться для того, щоб затягнути прийняття пакету документів як мінімум на два тижні. «Робиться спроба провести ревізію домовленостей», - сказав він.

В.КИРИЛЕНКО також заважив, що голова ВР Олександр МОРОЗ має забезпечити виконання усіх домовленостей. «Але голова ВР сьогодні в черговий раз продемонстрував своє небажання виконувати норми спільної заяви», - сказав лідер фракції «Наша Україна». Він наголосив, що фракція наполягає, аби до кінця сьогоднішнього дня (до 24.00) було прийнято весь необхідний пакет документів.

«Ми переконані, що відповідальні політичні сили, в тому числі Партія регіонів, будуть реалізовувати ці домовленості», - сказав В.КИРИЛЕНКО.