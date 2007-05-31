ЦВК поповнила ряди депутатів Нашої України

Центральна виборча комісія сьогодні на своєму засіданні зареєструвала Богдана КОСТИНЮКА народним депутатом України.

Про це УНІАН повідомили у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК.

Як повідомлялося, 30 травня Центрвиборчком визнав обраним народним депутатом України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі КОСТИНЮКА Богдана Івановича, включеного до виборчого списку блоку "Наша Україна" під № 88. З’ясувавши, що Б.КОСТИНЮК належним чином виконав усі вимоги Закону про вибори, Комісія зареєструвала його народним депутатом України. (Б.КОСТИНЮКА визнано народним депутатом замість Анатолія КІНАХА, депутатські повноваження якого були достроково припиненні Верховною Радою 5 квітня у зв’язку з призначенням його міністром економіки).

Крім того, на засіданні розглянуто проекти Типового положення про орган (відділ) адміністрування Державного реєстру виборців та Типового положення про орган (відділ) ведення Державного реєстру виборців, які надійшли до Центральної виборчої комісії 30 травня 2007 року для погодження. Після відповідного обговорення Комісія погодила ці проекти з окремими зауваженнями, які будуть подані до Кабінету Міністрів України.