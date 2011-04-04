Наливайченко пропонує рахувати голоси на виборах з відеокамерами

Голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявляє, що політична корупція нищить основи вільних виборів в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, на цьому він наголосив сьогодні, виступаючи на круглому столі, присвяченому реформі виборчого законодавства, організованому Національним демократичним інститутом.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО наголосив, що у виборчому законодавстві слід максимально обмежити каральні функції виборчих комісій проти будь-якого кандидата в депутати. «Щоб обмежити політичну корупцію, має бути виписаний вичерпний і повний перелік причин і підстав, на яких кандидат може зніматися з перегонів або обмежуватися у своєму праві брати участь у виборах, за будь-якої системи», - переконаний В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він також підтримав ідею про встановлення відеокамер у кожній виборчій комісії. «Таким чином спроби фальсифікації протоколів стануть відомими, адже процес підрахунку голосі в і оформлення документів буде під контролем громадськості і спостерігачів», - сказав голова політради «Нашої України».

Політик наголосив також на важливості допуску до спостереження за виборами представників українських і міжнародних громадських організацій. «Громадянське суспільство в Україні активно розвивається і є багато організацій, які здатні і хотіли б брати участь у спостереженні за виборчим процесом», - переконаний В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Крім того, на його думку, не варто забувати про агітаційну і пропагандистську робота серед виборців з тим, щоб вони знали свої права і не допускали фальсифікації своїх голосів. В.НАЛИВАЙЧЕНКО переконаний, що в рамках підготовки до наступних парламентських виборів зараз саме на часі розпочинати таку роз’яснювальну роботу.