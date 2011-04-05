Льовочкін запевняє, що його звільненим шістьом заступникам гірше не буде

У структурі Адміністрації Президента України після проведення оптимізації залишаться троє заступників глави АП.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН сьогодні на брифінгу, говорячи про прийняте Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ рішення оптимізувати структуру апарату АП.

За його словами, перший заступник глави Адміністрації Президента займатиметься питаннями економічної політики та зв’язками з Кабінетом міністрів.

Ще один заступник курируватиме питання територій, а третій виконуватиме функції керівника апарату.

С.ЛЬОВОЧКІН пообіцяв, що конкретні прізвища заступників невдовзі з’являться в указах Президента.

Відповідаючи на запитання, що буде зі звільненими заступниками главі Адімінстрації Президента, С.ЛЬОВОЧКІН зауважив, що В.ЯНУКОВИЧ з величезною повагою ставиться до людей, які працювали на посадах заступників глава Адміністрації Президента і керівника апарату Ради національної безпеки та оборони.

«Кожен з них буде продовжувати роботу у структурі виконавчої влади або у структурі президентської гілки влади і кожний з них має величезний досвід, і їхній статус після того, як вони закінчать роботу на посаді заступників, не буде зменшений», - запевнив С.ЛЬОВОЧКІН.

Довідка УНІАН. На сьогодні глава Адміністрації Президента України має двох перших заступників та сімох заступників.