Парламентська більшість зробила подарунок Черновецькому

Верховна Рада України відмовилась ухвалити рішення про проведення дострокових виборів мера Києва та міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови проголосувало лише 55 народних депутатів із 387, зареєстрованих у сесійній залі.

Вибори пропонувалося провести 19 червня 2011 року.

За даними офіційного сайту Верховної Ради, проект Постанови про призначення позачергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови не здобув жодного голосу нардепів від фракцій Партії регіонів, КПУ та Блоку Литвина. Фракція БЮТ-Батьківщина дала 43 голоси “за” (загалом у сесійній залі ВР сьогодні зареєструвалися 72 бютівці). Фракція НУ-НС за дочасні вибори у Києві назбирала 10 голосів (із 53 можливих). По одному голосу дали позафракційні депутати та “Реформи заради майбутнього”.

Також парламент не підтримав постанову про проведення 19 червня дострокових виборів Чернівецького міського голови та міської ради. За відповідну постанову проголосувало 56 народних депутатів із 384, зареєстрованих у сесійній залі. (31 березня більшість депутатів Чернівецької міської ради таємним голосуванням висловилася за дострокове припинення повноважень Миколи ФЕДОРУКА, який протягом 17 років очолював громаду м. Чернівці – УНІАН).

Водночас, депутати ухвалили декілька постанов про проведення 19 червня 2011 року в низці населених пунктів дострокових виборів сільського, селищного голови або сільрад.

Як повідомляв УНІАН, дострокові вибори мера Києва та столичної ради вимагає провести фракція “БЮТ-Батьківщина”.

Зокрема, один з авторів відповідного проекту постанови, віце-спікер парламенту Микола ТОМЕНКО заявив, що голова КМДА Олександр ПОПОВ нарешті визнав факт розкрадання командою мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО власності громади, і з огляду на це в місті необхідно провести дострокові вибори.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня на сесії Київради О.ПОПОВ розкритикував роботу Ради, заявив про значні збитки, завдані громаді внаслідок прийнятих нею неправомірних рішень про відчуження земель і нерухомості.

За даними О.ПОПОВА, в період з 2007 року по липень 2010 року територіальна громада міста втратила 3500 гектарів землі, оціночна вартість яких становить 75 млрд. грн. За злочинною схемою, яка впродовж багатьох років діяла в місті, виділені земельні ділянки миттєво кілька разів перепродувалися й зрештою були сконцентровані в руках декількох осіб, зазначив голова КМДА.

5 квітня, О.ДОВГИЙ запропонував "мирову" голові КМДА: «Я вважаю, що у О.ПОПОВА на сесії вийшов не звіт, а звинувачувальна промова. І ми готові списати це на недопрацювання помічників. Думаю, комусь вигідно спровокувати мене на конфлікт із КМДА, але я, навпаки, налаштований на конструктив».

У той же день в коментарі УНІАН народний депутат від Партії регіонівОлег НАДОША, коментуючи останні заяву О.ДОВГОГО, заявив, що «Команда О.ПОПОВА не подобається О.ДОВГОМУ, оскільки заважає красти». Та порадив секретареві Київради «разом із «татом Льонею» повернути людям вкрадене. «І краще добровільно. Не варто очікувати, поки слідчий постукає в двері»