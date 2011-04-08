Росія заманюватиме Україну в Митний союз «тільки ласкою»

Міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ не бачить протиріч у питанні створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і Європейським Союзом і співпрацею України з Митним союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ЛАВРОВ сказав на прес-конференції за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ країн СНД.

«Чому такі емоції виникли навколо цієї теми, я навіть не знаю. Усі члени Митного союзу вступають до СОТ, і наявність Митного союзу не заважає цьому процесу», - сказав він.

За словами С.ЛАВРОВА, Росія є членом Митного союзу, і також має намір добиватися створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Він висловив сподівання, що це відбудеться «у не дуже далекій перспективі».

Також, за словами С.ЛАВРОВА, Митний союз веде переговори про вільну торгівлю, зокрема, з Новою Зеландією, Швейцарією й іншими членами Європейської Асоціації вільної торгівлі, і ні в кого це не викликає питань. «А коли наш найближчий сусід Україна хоче зі своїми провідними торговельно-економічними партнерами – Російською Федерацією, Білоруссю і Казахстаном такі самі відносини встановити, чомусь це викликає питання», - сказав С.ЛАВРОВ.

На його думку, треба спокійніше дивитися на цю ситуацію, яка, на його думку, відповідає прагматичним прагненням будь-якої нормальної держави більш тісніше і комфортніше здійснювати торговельно-економічні й інші обміни зі своїми сусідами.

Керівник МЗС Росії також зазначив, що у вчорашньому виступі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА у Верховній Раді, коли він говорив про співпрацю України з Митним союзом, побачив «здоровий глузд, прагматизм і прагнення забезпечити по максимуму інтереси Української держави».

Відповідаючи на питання журналістів, як Росія збирається «заманювати» Україну вступити до Митного союзу, С.ЛАВРОВ, жартома, сказав: «Тільки ласкою, тільки ласкою, запевняю вас».

У свою чергу, міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО зазначив, що у формулі співпраці України з Митним союзом «три плюс один» міститься природне прагнення України максимальне вирішити питання, які виникають у зв`язку зі створенням нашими найближчими сусідами і партнерами Митного союзу. «Йдеться про те, щоб домовлятися на основі загальноприйнятих підходів про доступ наших товарів, про створення умов для продовження тієї ефективної співпраці, яка розвивається за багатьма напрямами, зокрема, між різними підприємствами, які залежать одне від одного», - сказав він.

За словами міністра, необхідно врегулювати ці питання, але це не відбуватиметься за рахунок переговорів України з ЄС про створення зони вільної торгівлі.

«Учора і сьогодні проходили переговори в Брюсселі, які дали достатньо непоганий позитивний результат, тому ми не бачимо ніяких протиріч, як у тому, що ми намагаємося досягти в Брюсселі, так і в наших переговорах з державами – партнерами, з якими нас об`єднують широкі економічні зв`язки», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Росія пропонує Україні спільно встановлювати зону вільної торгівлі з Європейським Союзом після приєднання до Митного союзу і встановлення єдиного економічного простору в рамках Росії, Білорусі, Казахстану і України.

15 березня на прес-конференції в Мінську прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав, що створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом може негативно відбитися на економічних відносинах України з Росією, Білоруссю і Казахстаном.

17 березня під час зустрічі з головою Групи прогресивного альянсу соціалістів і демократів Європейського парламенту Мартіном ШУЛЬЦЕМ прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україна продовжує наполегливо вести переговори з Європейським Союзом про створення зони вільної торгівлі в рамках договору про асоціацію.

М.АЗАРОВ підкреслив, що в цьому напрямі плани України залишаються незмінними.

5 квітня уповноважений Кабінету міністрів України з питань співпраці з РФ, країнами СНД і Євразійської економічної співдружності Валерій МУНТІЯН в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ-Украина» сказав, що Україна повинна спочатку приєднатися до Митного союзу з Росією, Білоруссю і Казахстаном, а вже потім підписати угоду про вільну торгівлю з Митним союзом і Євросоюзом.

Того ж дня заступник міністра закордонних справ України Павло КЛІМКІН заявив, що українське керівництво віддане справі створення ЗВТ з ЄС.

7 квітня В.ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна хоче співробітничати з Митним союзом за схемою “три плюс один”.