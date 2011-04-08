Біля залізниці знайшли більше тисячі боєприпасів Першої світової війни

На Тернопільщині виявили 1 тис. 14 боєприпасів часів Першої світової війни.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, боєприпаси виявлено поблизу села Млинівці Зборівського району, де з 6 квітня тривають пошукові роботи після того, як під час земляних робіт знайшли перші небезпечні знахідки.

За три дні піротехнічною групою із землі вилучено 145 артилерійських снарядів та 869 ручних гранат різного типу.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня поблизу Млинівців після звернення до рятувальників сільського голови було виявлено 54 артилерійських снарядів калібром 76 мм, два артснаряди 105 мм та 185 гранат.

Роботи з пошуку боєприпасів подовжуватимуться і завтра. Місце знахідки охороняється працівниками міліції. Особлива небезпека полягає в тому, що ділянка, де знаходять небезпечні предмети, розташована на відстані 60 м від залізничної колії «Тернопіль-Львів» та за 100 м від залізничної станції «Млинівці».