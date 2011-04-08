Перед поїздкою до Москви Кучмі доведеться сходити ще на один допит?

Слідчі Генеральної прокуратури України 11 квітня вшосте викликають на допит колишнього Президента України Леоніда КУЧМУ.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело з його оточення.

«За попередніми даними, його викликають у понеділок на 11 годину», - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура у березні порушила стосовно Л.КУЧМИ кримінальну справу. Він підозрюється у перевищенні влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, що призвело до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Л.КУЧМІ обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

На 12 квітня екс-президента запросили до Москви на святкування Дня космонавтики і 50-річчя першого польоту людини в космос. Святкові заходи відбудуться у Великому кремлівському палаці.

Натомість у прес-службі Генпрокуратури сьогодні повідомили, що слідчі ще не одержували звернення від колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ з проханням дозволити йому з`їздити до Москви.