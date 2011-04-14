Луценко в СІЗО отримав посилку зі США

Екс-міністру внутрішніх справ Юрію Луценку надіслали в СІЗО канцелярські товари.

Про це він розповів в інтерв`ю "Газеті по-українськи".

"Я отримав багато листів. Найбільше – від незнайомих українців зі словами підтримки. Порадував своїми книжками Левко Лук`яненко. Особливою подією для адміністрації стала посилка з США. Очевидно, під впливом заяв Донія, Український народний союз прислав ручки, олівці, блокноти, журнали. Дещо наївно, але приємно", - сказав він.

Луценко зазначив, що персонал СІЗО ставиться до нього коректно.

"Вони – живі люди, які отримують 900 гривень і бачать жирування нинішньої влади не гірше інших. Я вдячний, що до мене ставляться без жодної статусності. Єдине, але дуже важливе для мене виключення, безперебійне надходження преси і книжок. Завдяки цьому 3,5 місяці пройшли значно швидше. Зокрема, останні вихідні пролетіли під дві шикарні книжки – "Бесіди з Томашем Масариком" Чапека та історичних есеїв Дашкевича", - поділився екс-міністр.

А от стосунки зі слідчими, за словами Луценка, дещо складніші.

"Чи то за високою вказівкою, чи то від образи за мою непоступливість керівництво слідчої групи постійно веде брудні ігри. Мова не тільки про підтасовки у справі. Мені відмовляють у консультації кардіолога, у зустрічі з отцем Михайлом (активісти майдану добре пам`ятають цього священика). Останній приклад – 14 березня, після майже тримісячних роздумів, слідчий дав дозвіл на фотографування матеріалів справи. Проте, до сьогоднішнього дня моїм захисникам так і не вдалося реалізувати це на практиці. Тож мушу й далі конспектувати документи 47 томів справи. Залишилося ще 10", - додав він.