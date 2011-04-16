У Єнакієвому "Батьківщині" заборонили зустрічати Януковича гарбузом

Міськрада Єнакієвого Донецької області заборонила донецькій обласній організації ВО «Батьківщина» встановлювати намет на шляху очікуваного руху кортежу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, який приїжджає сьогодні з нагоди 90-річчя з дня народження льотчика-космонавта Георгія Берегового.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облорганізації «Батьківщини», активісти мали намір встановити намет зі своєю символікою, а також організувати арт-акцію, в рамках якої за українською традицією вручити В.ЯНУКОВИЧУ, як «небажаному нареченому», на рушнику 10-кілограмовий гарбуз замість короваю.

За словами заступника голови облорганізації «Батьківщини» Олександра ЄРМОЧЕНКА, цим його однопартійці хотіли сказати главі держави: «Досить свататися! Українці, і донеччани зокрема, вже дали зрозуміти, що довіри до Президента немає».

У прес-службі уточнили, що 10-кілограмовий гарбуз виростили на городі одного з активістів Єнакіївської міської організації «Батьківщини».

Єнакіївська міська рада повідомила про відмову в розміщенні намету і запропонувала перенести захід на «будь-який інший день».