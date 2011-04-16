У Єнакієвому "Батьківщині" заборонили зустрічати Януковича гарбузом
Акція "Досить свататися"
Міськрада Єнакієвого Донецької області заборонила донецькій обласній організації ВО «Батьківщина» встановлювати намет на шляху очікуваного руху кортежу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, який приїжджає сьогодні з нагоди 90-річчя з дня народження льотчика-космонавта Георгія Берегового.
Як повідомили УНІАН у прес-службі облорганізації «Батьківщини», активісти мали намір встановити намет зі своєю символікою, а також організувати арт-акцію, в рамках якої за українською традицією вручити В.ЯНУКОВИЧУ, як «небажаному нареченому», на рушнику 10-кілограмовий гарбуз замість короваю.
За словами заступника голови облорганізації «Батьківщини» Олександра ЄРМОЧЕНКА, цим його однопартійці хотіли сказати главі держави: «Досить свататися! Українці, і донеччани зокрема, вже дали зрозуміти, що довіри до Президента немає».
У прес-службі уточнили, що 10-кілограмовий гарбуз виростили на городі одного з активістів Єнакіївської міської організації «Батьківщини».
Єнакіївська міська рада повідомила про відмову в розміщенні намету і запропонувала перенести захід на «будь-який інший день».