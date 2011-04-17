Янукович обіцяє шахтарям «поетапне зростання зарплати»

У вугільної галузі України сьогодні є перспективи, заявляє Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, вчора в Єнакієвому Донецької області на брифінгу він сказав: «Вугільна промисловість України розвиватиметься, і сьогодні в неї є перспективи».

Глава держави зазначив, що всі роки незалежності України ситуація у вугільній галузі була дуже складною, особливо в період реструктуризації, коли «фактично було завдано найбільшого удару по вугіллю».

За його словами, в Україні вже є концепція стратегії реформування вугільної галузі, де «на перше місце в цій стратегії ми поставили соціальні умови для шахтарів».

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що вже з березня цього року зросли зарплати у гірників, приміром, у гірників очисного забою середня зарплата становить 6870 грн., у прохідника – 6530 грн. «Поетапне зростання зарплати шахтарів проводитиметься і в подальші роки», - пообіцяв Президент.

Він підкреслив, що найголовніше - це те, що зараз чітко визначена політика розвитку вугільної галузі. І це найголовніше, адже вугілля – єдиний енергоносій, яким Україна володіє в повному обсязі».

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що сьогодні в країні підтримується енергетичний баланс «десь на рівні 100 млн. тонн щорічного видобутку».

Він також повідомив, що вже передбачене будівництво кількох шахт. «Жодна шахта, запаси якої розвідані, не буде закрита. Деякі шахти будуть відновлені, відкачана вода з них, адже вони знаходяться в затопленому стані, і ми повертатимемо їх у робочий стан», - запевнив Президент.

За його словами, для вугільної галузі дуже важлива наявність ефективного інвестора, тому що сьогодні там, де інвестор працює з шахтами і шахтарськими колективами, росте видобуток вугілля. В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що минулого року видобуток вугілля зріс на 10%, а цього року «динаміка зростання видобутку вугілля становить 12-13%».

Як сказав Президент, певна кількість закритих шахт, шахт, які закриваються, «знаходитиметься, звичайно, у власності держави, оскільки жоден інвестор не має мотивації їх утримувати».

В.ЯНУКОВИЧ пояснив, що поступово ці державні шахти реструктуризуватимуться і на поверхні шахтних комплексів створюватимуться різні підприємства, «нові підприємства, які створять нові робочі місця».