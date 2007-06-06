В Європарламенті потребують дебатів щодо візового режиму з Україною

Голова делегації Європарламенту зі зв’язків з Україною Адріан СЕВЕРІН (група соціалістичних партій, Румунія) виступає за проведення дебатів щодо візового режиму з Україною та можливості його полегшення.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив журналістам після робочого ланчу з цього питання, організованого українсько-європейською бізнес-радою.

“Ми як європейці зацікавлені в якомога більш прямих зв’язках з українцями і, таким чином, нам потрібно, щоб вони подорожували частіше до нас”, - сказав депутат.

Він зазначив, що такі дебати із залученням представників Єврокомісії та країн-членів ЄС могли б бути організовані або на рівні делегації Європарламенту зі зв’язків з Україною, або разом з комітетом з питань закордонних справ Європарламенту.

“Ми потребуємо дуже серйозних і позитивних дебатів в Європейському парламенті і європейських інституціях”, - наголосив А.СЕВЕРІН.

Він зазначив, що Україна та українці мають знати, що в Європі переймаються цим питанням. Водночас, за словами депутата, певні кроки мають бути зроблені як Україною, так і ЄС на технічному та політичному рівнях.

“Хай українці зберігають надію, і хай вони вимагають від своїх лідерів зробити їхню роботу, і ми теж будемо робити нашу роботу”, - підкреслив А.СЕВЕРІН.

Як повідомляв УНІАН, питання оформлення віз українцям в країни-члени ЄС є одним із проблемних у двосторонніх відносинах.

10-17 квітня цього року слухачами Дипломатичної академії України при МЗС серед українців, які зверталися до посольств держав-членів ЄС у Києві з клопотаннями про оформлення віз, було проведено опитування.

Згідно з його результатами, 57% опитаних вважають найсуттєвішими проблемами, що постають перед громадянами України при оформленні віз, черги. 30% назвали необгрунтовано велику кількість документів, необхідних для оформлення віз. 18% вказали на некоректність персоналу. При цьому вартість послуг у цілому громадяни України не вважають високою (14%).