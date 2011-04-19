Міськрада Севастополя вимагає повернутися до закону про мови в Україні

Севастопольська міська рада вимагає перегляду висновків Венеціанської комісії щодо законопроекту про мови в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, у затвердженому на сьогоднішньому засіданні сесії міськради відкритому зверненні депутатів на адресу Президента Венеціанської комісії Джанні БУКІККІО, Генерального секретаря ООН Пан Гі МУНА, комісара ОБСЄ з питань національних меншин Кнута ВОЛЛЕБЕКА, Генерального секретаря Ради Європи Турбйорна ЯГЛАНДА, Генерального директора ЮНЕСКО Ірини БОКОВОЇ, глави Європейського парламенту Єжи БУЗЕКА наголошується, що депутати «із засмученням і подивом» сприйняли висновки Венеціанської комісії від 30 березня щодо доцільності ухвалення Закону «Про мови в Україні».

Депутати переконані, що Венеціанська комісія «поставилася до мовної ситуації в Державі Україна тенденційно і необ`єктивно, обмеживши у своїх висновках права мільйонів російськомовних громадян на вільне використання рідної мови».

Севастопольська міськрада висловила «протест проти використання в роботі Венеціанської комісії підходів, коли політична позиція членів комісії превалює над правовою складовою проблеми, використовуються подвійні стандарти, ігноруються права і свободи значної частини населення України, внаслідок чого зусилля шанованого міжнародного органу виявляються спрямовані на дестабілізацію ситуації в країні на грунті мови».

Як вважають депутати, «комісія у своїх висновках підійшла до України вибірково. Вона вичленувала мовну ситуацію в нашій країні із загальноєвропейського контексту і засудила у нас ті принципи лінгвістичної політики, які вона гаряче підтримує в інших державах». Як говориться у зверненні, «нам незрозуміло також пов`язування прагнення до розширення області застосування російської мови, що виконує в Україні роль засобу міжнаціональної комунікації, з надуманою небезпекою цього процесу для держави».

За прийняття звернення проголосували практично всі присутні в залі депутати.

Як повідомляв УНІАН, законопроект про мови було зареєстровано у Верховній Раді 7 вересня 2010 року народними депутатами Олександром ЄФРЕМОВИМ (Партія регіонів), Петром СИМОНЕНКОМ (Комуністична партія) і Сергієм ГРИНЕВЕЦЬКИМ (Блок Литвина). Документом визнається українсько-російська двомовність і передбачається вільне функціонування російської мови, зокрема, в діловодстві, законодавстві та освіті. Проект закону викликав масові акції протесту, а 27 листопада 2010 року голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН направив його до Венеціанської комісії.

Венеціанська комісія поставила під сумнів відповідність цього документа Конституції: на її думку, у разі його ухвалення російська мова буде прирівняна до державної.